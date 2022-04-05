К сожалению, города практически нет, – Олег Кулеба об уничтоженной Бородянке на Киевщине
5 апреля 2022 , 19:18Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Кулебы
Алексей Кулеба сообщил, что, к сожалению, города Бородянка практически нет. Российские оккупанты уничтожали на своем пути все.
Кулеба заявил, что в настоящее время город закрыт. В Бородянке работают спасатели и правоохранители.
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Бородянка. К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски,
– подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что предстоит очень много работы. Но все отстроят. Тем временем российские оккупанты будут отвечать за каждое свое преступление против украинцев.
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