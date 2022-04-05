К сожалению, города практически нет, – Олег Кулеба об уничтоженной Бородянке на Киевщине

Алексей Кулеба сообщил, что, к сожалению, города Бородянка практически нет. Российские оккупанты уничтожали на своем пути все.

Кулеба заявил, что в настоящее время город закрыт. В Бородянке работают спасатели и правоохранители.

Заметьте Вся Буча и вся Бородянка стали концлагерями

Бородянка. К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что предстоит очень много работы. Но все отстроят. Тем временем российские оккупанты будут отвечать за каждое свое преступление против украинцев.

Алексей Кулеба показал Бородянку: смотрите видео