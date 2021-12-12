В настоящее время опубликовали только трейлер фильма. Однако даже там Путин успел сделать несколько интересных заявлений.
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"Неприятно об этом говорить"
Владимир Путин наконец признался, что работал таксистом в 1990-х. Раньше он на это почему-то не мог решиться.
В документальном фильме "Новейшая история", трейлер которого опубликован на российском пропагандистском телеканале "Россия 24" в ютубе, Путин сказал:
Иногда приходилось подрабатывать и перевозками. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, это тоже было.
Очевидно, президент России считает, что работа таксиста – это нечто недостойное. По меньшей мере, что-то недостойно его кремлевского величества.
И тут уместно напомнить, что в 2018 году в фильме с показательным названием "Путин" глава Кремля говорил, что только думал работать таксистом (это когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы, а Путин тогда был главой его предвыборного штаба):
Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться.
Впрочем, неизвестно, какое из этих заявлений президента России правдиво.
Интересное мнение Путин, который был 20 лет назад – это совсем другой Путин, – экспосол США в России Макфол
Владимир Путин, напомним, часто говорил чушь. Например:
- Что украинцы и россияне – один народ.
- Что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.
- Что Евросоюз виновен в кризисе с мигрантами на границе Беларуси и Польши и так далее.
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