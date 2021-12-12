Нараз опублікували тільки трейлер фільму. А проте навіть там Путін встиг зробити кілька цікавих заяв.
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"Неприємно про це говорити"
Володимир Путін нарешті зізнався, що таки працював таксистом у 1990-х. Раніше він на це чомусь не міг наважитися.
У документальному фільмі "Новітня історія", трейлер якого опублікований на російському пропагандистському телеканалі "Россия 24" у ютубі, Путін сказав таке:
Іноді доводилося підробляти й перевезенням. Неприємно про це говорити, але, на жаль, це теж було.
Вочевидь, президент Росії вважає, що робота таксиста – це щось негідне. Щонайменше, щось негідне його кремлівської величності.
І тут доречно нагадати, що у 2018 у фільмі з показовою назвою "Путін" глава Кремля говорив, що тільки думав працювати таксистом (це коли мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак програв губернаторські вибори, а Путін тоді був головою його передвиборчого штабу):
Я навіть думав, що робити, може в таксі підробляти? Я не жартую, куди подітися.
Утім, невідомо, яка з цих заяв президента Росії правдива.
Цікава думка Путін, який був 20 років тому – це зовсім інший Путін, – експосол США в Росії Макфол
Володимир Путін, нагадаємо, часто говорив нісенітниці. Наприклад:
- Що українці та росіяни – один народ.
- Що Росія проводить миролюбну зовнішню політику.
- Що Євросоюз винен у кризі з мігрантами на кордоні Білорусі й Польщі тощо.
Нахабна стаття Путіна перекручує історичні факти: передивіться це відео