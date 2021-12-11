Тим паче перемовини відбувались у відеоформаті – без виходів до преси чи розлогих заяв. Але ж московитській пропаганді треба про щось говорити, сам Байден же ж спілкувався з їхнім гросмейстром, майстром багатоходівок.

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"Переговори Путіна та Байдена тривали рівно 2 години 5 хвилин. Єдиний журналіст який у цей час працював у резиденції в Сочі – Павло Зарубін – автор і ведучий програми "Москва, Кремль, Путін", – мовиться у пропагандистів.

"Москва, Кремль, Путін"

Якщо не помиляюсь, цю помийку з назвою "Москва, Кремль, Путін" я жодного разу не розбирав. Що не дивно, особливого сенсу вона не має. Просто безмежне вилизування вождя, щось на рівні Північної Кореї, навіть не Білорусі.

Тому власне абсолютно не здивувався, коли побачив що до огляду перемовин Байдена з Путіним підключили головного вилизувача. Адже коли немає що сказати по змісту – лижи.

Взагалі про що ця історія? Московитська пропаганда реально дійшла до того, що намагається вражати свою аудиторію такими речами як двері, за якими сидів вождь чи кабінет, в якому він "скайпився".

Огляд пропагандистів

"Бачимо, що екран вже погас, робоча обстановка тут приблизно залишилася такою ж. Цікаво, звичайно, розглянути робоче місце президента на переговорах такої важливості, ось тут, наприклад, спеціальна кнопка розташована", – казали пропагандисти.

Що ми отримали з цього шматка? Екран вимкнений. Це означає, що Путін вміє вимикати телевізор. Якщо атмосфера залишилась приблизно такою ж, то це означає, що у великого гросмейстера є надзвичайна здібність "не загадити кабінет" 2 години, сидячи на стільці.

Суперкнопка Путіна

Звісно в кабінеті Путіна є суперкнопка. Певно, це якось пов'язано з "радіоактивним попелом", хоча пропаганда дає відповідь, для чого вона.



Пропагандисти добрались до перемовин із Байденом / Фото пресслужби Кремля

"Для чого вона потрібна? Річ у тому, що переговори відбувалися жорстко у форматі "1 на 1", тобто перекладачі перебували в іншому приміщенні, в цій залі був тільки президент. Якщо йому був необхідний, наприклад, ад'ютант, помічник, він міг натиснути цю кнопку", – сказали на ТБ Росії.

Просто неймовірні технології, ніде такого не бачив. Та біс з тим "Москва, Кремль, Путін". Що вразило мене ще в цій пропагандистській історії?

Нікого вже не здивувати, що московитське телебачення постійно бреше. Однак коли це відбувається в одному сюжеті, з різницею в кілька хвилин і без жодної глобальної мети – це вже дивно.

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"Куди цікавіше, хто перебував в ситуаційному центрі Білого будинку під час бесіди. Як ми бачимо, Джозеф Байден в оточенні соратників, скажімо, Ентоні Блінкена – держсекретаря США.

Держсекретар Джейк Саліван… Один із коментарів – "Я бачив, що Путін сидить один, а у Байдена інші люди у кімнаті", – мовиться у пропагандистів.

Внутрішньовидова конкуренція

А що там з оцим? "Річ у тому, що переговори відбувалися жорстко у форматі "1 на 1". Це в них там внутрішньовидова конкуренція пропагандистів чи що? Коли один каже що "чітко один на один", а інша – висміює Байдена, що з ним там хтось сидить.

Хоча що в цьому поганого – не зрозуміло. Московитам, певно, незвично бачити картинку, коли є політик, в нього команда. В тій команді хтось за щось відповідає.

Їм простіше коли є цар, а перед ним звітують бояри. Та потрохи перейдемо до самих перемовин та озвучених позицій.

Озвучені позиції у перемовинах

"Мовилося переважно про становище червневого саміту в Женеві, переважне місце зайняла українська проблематика", – мовиться на ТБ.

А ви дійсно в себе там впевнені, що проблематика і справді українська? Якби не стягування московитських військ до українських кордонів, а навіть головне – якби не московитсько-українська війна, не окупація наших територій, то взагалі які були б розмови?



Путін на розмові з Байденом мав суперкнопку / Фото Getty Images

Ця проблематика спричинена винятково Москвою. Тому не треба цього "українська проблематика". "Сторони звернули увагу на відсутність прогресу у виконанні мінських угод.

Водночас Володимир Путін окремо зазначив, що Київ своєю деструктивною поведінкою та провокаціями щодо Донбасу фактично добивається зриву дипломатичного процесу", – говорять пропагандисти.

Ідеальна підводка для маніпуляцій

Подібні фрази – ідеальна підводка для маніпуляцій та й сама за природою маніпулятивна. Бо якщо пропагандистів запитати, а які саме провокації здійснювала Україна, вони назвуть десятки.

Згадають і про Bayraktar, який "розбомбив сховище палива у Донецьку" і про безпілотник, який "скинув гранату на дитину". Це згадую улюблену історію пропаганди цієї весни.

Зараз я назвав 2 фейки, які я розвінчував свого часу в "InfoНаступі", однак на болотах штампують подібні вкиди тисячами, і не всі є можливість навіть перевірити. Через це пропаганда і здатна створити картину страшних провокацій наших військових.

Принаймні, ця картина працює на внутрішній ринок, а власне з зовнішнім світом Путіну і не треба гратися в подібні історії. Він поводить себе як банальний гопник, погрожує, аби отримати певний зиск – все.

Всі чудово на Заході розуміють, що ці історії про провокації чи загрози нацбезпеці Росії – відверта маячня.

"Фінляндизація" України

Найцинічніша історія з усіх озвучених – НАТО намагається "освоїти" територію України. Росія окупувала Крим, частину Донецької та Луганської області і вони ще мають нахабність щось казати про "освоение" української території зі сторони НАТО.

Вони ще й, наволочі, вимагають якісь там надійні гарантії не розширення НАТО на Схід.

Так ми цю штуку за останні кілька тижнів неодноразово чули. Так звана "фінляндизація" України. Мовляв, дивіться, Фінляндія також втратила свої території, також не вступила до НАТО, але як живуть….

Не треба тішити себе подібними ілюзіями, Україна має зовсім іншу вагу в московитській імперській картині, адже за їхньою ж історіографією тут народилась "їхня" цивілізація.

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Тому ця "фінляндизація" буде лише першим кроком. Далі ж – неминуче загострення. Взагалі чим більше поступок зараз отримає Путін, тим гострішим буде протистояння у майбутньому. Нам треба це усвідомлювати і не втрачати час. Перейдемо до важкої артилерії.

Зверніть увагу! Детальніше про наслідки зустрічі Байдена і Путіна та позицію російських пропагандистів – у повному випуску.