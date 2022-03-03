К сожалению, не получили желаемых результатов, – Подоляк о переговорах Украины и России

Завершился второй раунд переговоров Украины и России. Желаемых результатов не удалось получить.

Об этом сообщил представитель украинской делегации Михаил Подоляк на брифинге после переговоров, сообщает 24 канал.

Важно Состоялся второй тур переговоров Украина – Россия

Второй раунд переговоров окончен. К сожалению, нужных Украине результатов пока нет. Есть решение только по организации гуманитарных коридоров,

– написал он в твиттере.

По словам Подоляка, единственное, что удалось – подробно обсудить гуманитарный аспект, поскольку многие города сейчас находятся в окружении, там критическая ситуация с продуктами и медикаментами.

Стороны договорились продлить переговоры в третьем раунде в "максимально сжатые сроки".

Завершился второй раунд переговоров Украины и России: видео



Отметим, 1 марта в интервью иностранным СМИ Владимир Зеленский заявил, что не ожидает больших результатов в результате переговоров украинской и российской делегаций. Украина на переговорах требует от России немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных и опасных городов и сел. В то же время страна-оккупант постоянно выдвигает ультиматумы, на которые украинская власть не пойдет ни за что.

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