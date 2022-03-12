К такой решимости Запада не был готов ни Путин, ни Лукашенко, – помощница Тихановской

Беларусь, по сути, признали соучастницей войны РФ против Украины, поэтому на нее тоже начали накладывать санкции. В Беларуси говорят, что такой решимости запада не ожидал ни Владимир Путин, ни Александр Лукашенко.

Об этом заявила помощница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире 24 канала.

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Красулина заверила, что санкции против Беларуси "бьют" и по обычным людям. Отдельно:

многие люди потеряли работу

сильно поднялись цены,

большие проблемы с валютными операциями.

По ее словам, валюту купить нельзя, а цены на рынке уже в течение дня повышают в 2 – 3 раза на продукты, которые доставлялись из-за рубежа.

"Сейчас ситуация критически тяжелая, и в результате белорусский народ просто перейдет на "корм" – картошку. Знаете, люди готовятся просто выживать, потому что ситуация тяжелая, а резервов нет ни у людей, ни у государства, – подчеркнула помощница Тихановской.

Она добавила, что, кроме того, уменьшились запасы у олигархов, которые окружают Александра Лукашенко. И тоже самое происходит сейчас в России.

Мне нравится решимость ЕС и стран Запада в этом вопросе. И понятно, что к этой решительности действий Запада не были готовы ни режим Путина, ни режим Лукашенко,

– заявила она.

Лукашенко оттягивает свой конец, – пресс-секретарь Тихановской:

Добавим, что белорусские военные могут присоединиться к российским в войне против Украины. Однако если Беларусь все же вторгнется, то до Третьей мировой войны останется один шаг. Что говорит об этом эксперт – читайте в статье.