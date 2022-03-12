Про це заявила помічниця лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Анна Красуліна в ефірі 24 каналу.

До теми Ми захоплюємося вами, українці, – лідерка білоруської опозиції Тихановська

Красуліна запевнила, що санкції проти Білорусі "б’ють" і по звичайних людях. Зокрема:

багато людей втратило роботу

сильно піднялися ціни,

великі проблеми з валютними операціями.

За її словами, валюту купити не можна, а ціни на ринку вже протягом дня підвищують у 2 – 3 рази на продукти, які доставлялися з-за кордону.

"Зараз ситуація критично важка, і в результаті білоруський народ просто перейде на "корм" – картоплю. Знаєте, люди готуються просто виживати, бо ситуація важка, а резервів немає ні в людей, ні в держави, – наголосила помічниця Тихановської.

Вона додала, що, окрім того, зменшилися запаси у олігархів, які оточують Олександра Лукашенка. І теж саме відбувається зараз в Росії.

Мені подобається рішучість ЄС та країн Заходу в цьому питання. І зрозуміло, що до цієї рішучості дій Заходу не були готові ні режим Путіна, ні режим Лукашенка,

– заявила вона.

Лукашенко відтягує свій кінець, – речниця Тихановської:



Додамо, що білоруські військові можуть приєднатись до російських у війні проти України. Проте якщо Білорусь усе ж вторгнеться, то до Третьої світової війни залишиться один крок. Що кажу про це експерт – читайте у статті.