Он также отметил, что в любом случае вопрос мира на Донбассе надо решать в разговоре с Путиным. И ради такой цели украинская сторона готова прилагать максимум усилий.
Также важно Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля
Будет ли встреча Зеленского и Путина
У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы спросили, состоится ли наконец давно обсуждаемая встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Мы не должны ничего бояться. Мы же все понимаем, что вопрос мира в Украине надо решать в личной встрече с Путиным. Вопрос только в формате,
– ответил глава МИД.
Кулеба напомнил: "Зеленский уже неоднократно доказал, что четко защищает красные линии и принципиальные для Украины вопросы. Я же лично готов организовывать встречу Зеленского и Путина".
- "Я знаю, что мы с этой встречи выйдем или с победами, или по меньшей мере без поражений", – заверил Дмитрий Кулеба.
- И подытожил: встреча Путина и Зеленского "вероятна, но планов четких на этот счет нет".
А где же Путин и Зеленский могут встретиться
Место встречи президентов Украины и России пока даже не обсуждали. Переговоры идут касаемо тем, которые Владимир Зеленский и Владимир Путин могут рассмотреть.
Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать порядок встречи, но к географии еще не дошли,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел добавил, что организовать такую встречу – Зеленского и Путина – очень сложно. Но если украинская сторона увидит, что так можно будет прекратить войну на Донбассе, то приложит максимум усилий.
Потенциальная встреча Путина и Зеленского: что следует помнить
- В конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться – причем сделать это в любой точке Донбасса. Президент Украины при этом подчеркивал, что его "волнует не место встречи, а ее содержание".
- В конце мая Зеленский на итоговой пресс-конференции сказал, что идею встречи его с Путиным обсуждают уже длительное время. Однако не рассказал о каком-либо прогрессе в этом обсуждении.
Интересная мысль Путин нашел повод для новой антиукраинской истерии