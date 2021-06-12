Він також зазначив, що у будь-якому випадку питання миру на Донбасі треба розв'язувати у розмові з Путіним. І задля такої мети українська сторона готова докладати максимум зусиль.
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Чи буде зустріч Зеленського і Путіна
У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби запитали, чи відбудеться нарешті давно обговорювана зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
Ми не повинні нічого боятися. Ми ж всі розуміємо, що питання миру в Україні треба розв'язувати в особистій зустрічі з Путіним. Питання тільки у форматі,
– відповів глава МЗС.
Кулеба нагадав: "Зеленський вже неодноразово довів, що чітко захищає червоні лінії й принципові для України питання. Я ж особисто готовий організовувати зустріч Зеленського і Путіна".
- "Я знаю, що ми з цієї зустрічі вийдемо або з перемогами, або щонайменше без поразок", – запевнив Дмитро Кулеба.
- І підсумував: зустріч Путіна і Зеленського "ймовірна, але планів чітких щодо цього немає".
А де ж Путін і Зеленський можуть зустрітися
Місце зустрічі президентів України та Росії наразі навіть не обговорювали. Перемовини тривають щодо теми, які Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть розглянути.
Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється. Є певні контакти й спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли,
– сказав Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ додав, що організувати таку зустріч – Зеленського і Путіна – дуже складно. Але якщо українська сторона побачить, що так можна буде припинити війну на Донбасі, то докладе максимум зусиль.
Потенційна зустріч Путіна і Зеленського: що слід пам'ятати
- У кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися – причому зробити це у будь-якій точці Донбасу. Президент України при цьому наголошував, що його "хвилює не місце зустрічі, а її зміст".
- У кінці травня Зеленський на підсумковій пресконференції сказав, що ідею зустрічі його з Путіним обговорюють вже тривалий час. Однак не розповів про жоден прогрес у цьому обговоренні.
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