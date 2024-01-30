Даже как туристов не впустили бы: к жителям каких стран украинцы относятся хуже всего

Украинцы прошли социологический опрос. В нем наши земляки рассказали, к жителям каких государств они относятся хуже всего.

Соответствующий социологический опрос проводился Киевским международным институтом социологии. Как выяснилось, самый низкий уровень этнических предубеждений зафиксировали как к самим украинцам, так и к полякам.

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К жителям каких стран относятся хуже всего

Не сложно догадаться, какой именно результат. Но обо всем по очереди. Так, социологический опрос продемонстрировал, что 80% участников не пустили бы в Украину россиян даже в туристических целях.

Украинцам задали вопрос, насколько они готовы допустить близкие отношения с представителями разных этнических групп. Шкала была такой:

Как члены своей семьи – 1.

Как близкие друзья – 2.

Как соседей – 3.

Как коллеги по работе – 4.

Как жители Украины – 5.

Как гостей Украины – 6.

Не пускал бы в Украину – 7

В соответствии первый пункт предусматривает минимальную социальную дистанцию, а последний – максимальную.

По результатам опроса, украинцы лучше всего относятся к украиноязычным украинцам. После них идут поляки, русскоязычные украинцы, канадцы и американцы. Менее благосклонными респонденты были к французам и евреям-жителям нашей страны. А вот на предпоследних местах африканцы, ромы, которые проживают в Украине и белорусы-жители Украины.

Вместо этого, опрошенные украинцы самое худшее отношение имеют к россиянам, которые проживают в России. 80% респондентов заявили, что не пустили бы россиян из страны-агрессора в Украину даже в туристических целях.

В Киевском международном институте социологии отметили, что с 2021 по 2022 годы уровень ксенофобии несколько вырос. Произошло это из-за ухудшенного отношения к россиянам и белорусам. А вот за прошлый год несколько снизился. Это связано с улучшением отношения к союзникам нашего государства канадцам американцам немцам и французам.

Обратим внимание, что в конце 2023 года опубликовали результаты другого социологического опроса. Они продемонстрировали, что почти 90% наших земляков верят в то, что Украина одержит победу над Россией. Причем, абсолютно уверены в этом 60% украинцев.