Відповідне соціологічне опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології. Як з'ясувалося, найнижчий рівень етнічних упереджень зафіксували як до самих українців, так і до поляків.

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До мешканців яких країн ставляться найгірше

Не складно здогадатися, який саме результат. Але про все по черзі. Отже, соціологічне опитування продемонструвало, що 80% учасників не впустили б до України росіян навіть у туристичних цілях.

Українцям поставили питання, наскільки вони готові допустити близькі стосунки з представниками різних етнічних груп. Шкала була такою:

Як членів своєї родини – 1.

Як близьких друзів – 2.

Як сусідів – 3.

Як колег по роботі – 4.

Як жителів України – 5.

Як гостей України – 6.

Не пускав би в Україну – 7.

Відповідно, перший пункт передбачає мінімальну соціальну дистанцію, а останній – максимальну.

За результатами опитування, українці найкраще ставляться до україномовних українців. Після них ідуть поляки, російськомовні українці, канадці й американці. Менш прихильними респонденти були до французів та євреїв-жителів нашої країни. А от на передостанніх місцях – африканці, роми, росіяни, котрі проживають в Україні та білоруси-мешканці України.

Натомість найгірше опитані українці ставляться до росіян, котрі мешкають у Росії. 80% респондентів заявили, що не впустили б росіян з країни-агресорки до України навіть з туристичною метою.

У Київському міжнародному інституті соціології зауважили, що з 2021 по 2022 роки рівень ксенофобії дещо зріс. Сталося це через погіршене ставлення до росіян, а також білорусів. А от за минулий рік – дещо знизився. Це пов'язано з покращенням ставлення до союзників нашої держави – канадців, американців, німців, а також французів.

Звернімо увагу, що наприкінці 2023 року опублікували результати іншого соціологічного опитування. Вони продемонстрували, що майже 90% наших земляків вірять у те, що Україна здобуде перемогу над Росією. Причому абсолютно впевнені у цьому – 60% українців.