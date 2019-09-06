К 8 украинским политзаключенным в "Лефортово" не пускают адвокатов, – Фейгин

В "Лефортово" точно находятся 32 украинских пленника. Впрочем, адвокатов допускают только к пленным морякам.

Это сознательно делает администрация Федеральной службы наказаний. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал правозащитник, адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, Марк Фейгин.

Основное: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

Эти восемь украинцев, которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, – в "заморозке": адвокаты к ним попасть не могут. Это делают сознательно, возможно, для того, чтобы не было утечки информации,

– рассказал он.

Фейгин заявил, что допускает: в ближайшее время обмен может состояться. Но когда это произойдет 7 сентября или в какой другой день, он не знает.

Кроме того, правозащитник добавил, что 3 сентября он пытался попасть к своему подзащитному Сущенко в СИЗО "Лефортово", но только "напрасно сдал документы и прождал весь день".

Важно! В "Лефортово" сейчас удерживают таких украинских политзаключенных: Романа Сущенко, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Алексея Сизоновича. Эту информацию проверили журналисты и активисты, когда принесли в СИЗО передачи, адресованные политзаключенным.

Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?

Возвращение украинцев из российского плена ожидали в конце лета. Так, утром 30 августа в аэропорту "Киев" (Жуляны) съехались много журналистов и родственники захваченных Россией украинских моряков. Это спровоцировали генпрокурор Руслан Рябошапка и адвокат пленников Илья Пономарев. Они распространили непроверенную информацию о том, что уже в ближайшее время в аэропорт прибудет самолет с украинцами. Эту информацию быстро разнесли российские СМИ. В конце концов, она оказалась неправдивой и до сих пор никто из украинцев домой не вернулся.

Настоящая дата обмена удерживаемыми лицами до сих пор неизвестна. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о 7 сентября. В то же время масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха.