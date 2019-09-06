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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      До 8 українських політв’язнів у "Лефортово" не пускають адвокатів, – Фейгін

      86 Читать новость на русском
      Марк Фейгін
      Марк Фейгін / delfi.lt

      В "Лефортово" точно перебувають 32 українських бранців. Втім, адвокатів допускають лише до полонених моряків.

      Це свідомо робить адміністрація Федеральної служби покарань. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів правозахисник, адвокат українського журналіста Романа Сущенка, Марк Фейгін.

      Основне: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Оці восьмеро українців, які точно перебувають у "Лефортово", крім 24 моряків, – у "заморозці": адвокати до них потрапити не можуть. Це роблять свідомо, можливо, для того, щоб не було витоку інформації,
      – розповів він.

      Фейгін заявив, що допускає: найближчим часом обмін може відбутися. Але коли це станеться: 7 вересня чи у якийсь інший день, він не знає.

      Окрім того, правозахисник додав, що 3 вересня він намагався потрапити до свого підзахисного Сущенка у СІЗО "Лефортово", але тільки "марно здав документи і прочекав весь день".

      Важливо! У "Лефортово" зараз утримують таких українських політв’язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Олексія Сизоновича. Цю інформацію перевірили журналісти і активісти, коли принесли до СІЗО передачі, адресовані політв’язням.

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?

      Повернення українців з російського полону очікували наприкінці літа. Так, вранці 30 серпня до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі захоплених Росією українських моряків. Це спровокували генпрокурор Руслан Рябошапка і адвокат бранців Ілля Пономарьов. Вони поширили неперевірену інформацію про те, що вже у найближчий час до аеропорту прибуде літак із українцями. Цю інформацію швидко рознесли російські ЗМІ. Зрештою, вона виявилась неправдивою і досі ніхто з українців додому не повернувся.

      Справжня дата обміну утримуваними особами невідома досі. ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють про 7 вересня. Водночас масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

      blog_ava
      Чому українська картопля дорожча за білоруську
      6 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Марк Фейгін Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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