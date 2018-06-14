К чему приведет возвращение Путина в "Большую восьмерку": мнение эксперта

Трамп делает заявления о возвращении России в G8 не потому, что он российский агент. Трамп пытается действовать категориями бизнеса в политике. Но они не работают, особенно в международной политике.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Трамп хочет войти в историю, как политик, которому удалось уладить проблему в Украине и Сирии. Сыграть на том, что он – новейший миротворец нынешнего международного порядка. Потому что он видит отсутствие какого-либо результата по Сирии и по Украине,

– говорит Постоловский.

По его словам, Трамп пытается сделать какой-то шаг навстречу Путину, чтобы тот ответил взаимно. Но президент США не понимает одного важного фактора: если Россию вернуть в G8, то Путин это будет позиционировать это как свою победу над цивилизованным миром и проигрыш Запада. Возвращение России в клуб сильнейших стран мира позволит Путину еще активнее диктовать свои условия по Сирии и Украине.

"Заявления Трампа играют на пользу России. Относительно миротворческой миссии в Украине в частности. Москва уже четко заявила, что это будет лишь охранная миссия наблюдателей ОБСЕ. Зачем ОБСЕ охрана, которая не выполняет функций безопасности, а лишь осуществляет мониторинг? Это будет еще одно мертворожденное дитя", – подчеркнул Сергей Постоловский.

Вместе с тем политолог не исключает возможности встречи Трампа и Путина летом или осенью. По его мнению, многое будет зависеть от ситуации на Донбассе. Но вряд ли Путин пойдет на масштабную активизацию боевых действий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого. Президент США это объясняет тем, что если бы президент России Владимир Путин присутствовал на саммите, "Большая семерка" имела бы возможность обсудить ситуацию в Украине и Сирии.