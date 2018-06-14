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Телеканал новин 24 Новини Новини України

До чого призведе повернення Путіна до "Великої вісімки": думка експерта

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Трамп хоче повернення Путіна до "Великої вісімки"
Трамп хоче повернення Путіна до "Великої вісімки" / Фото з відкритих джерел

Трамп робить заяви про повернення Росії до G8 не тому, що він російський агент. Трамп намагається діяти категоріями бізнесу в політиці. Але вони не працюють, особливо в міжнародній політиці.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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Трамп хоче увійти в історію, як політик, якому вдалося залагодити проблему в Україні і Сирії. Зіграти на тому, що він – новітній миротворець нинішнього міжнародного порядку. Тому що він бачить відсутність будь-якого результату по Сирії і по Україні,
– розповідає Постоловський.

За його словами, Трамп намагається зробити якийсь крок назустріч Путіну, щоб той відповів взаємно. Але президент США не розуміє одного важливого фактору: якщо Росію повернути до G8, то Путін це позиціонуватиме це як свою перемогу над цивілізованим світом і програш Заходу. Повернення Росії до клубу найсильніших країн світу дозволить Путіну ще активніше диктувати свої умови по Сирії і Україні.

"Заяви Трампа грають на користь Росії. По миротворчій місії в Україні зокрема. Москва вже чітко заявила, що це буде лише охоронна місія спостерігачів ОБСЄ. Навіщо ОБСЄ охорона, яка не виконує безпекових функцій, а лише здійснює моніторинг? Це буде ще одне мертвонароджене дитя", – наголосив Сергій Постоловський.

Водночас політолог не виключає можливості зустрічі Трампа і Путіну влітку чи восени. На його думку, багато що залежатиме від ситуації на Донбасі. Але навряд чи Путін піде на масштабну активізацію бойових дій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього. Президент США це пояснює тим, що якби президент Росії Володимир Путін був присутній на саміті, "Велика сімка" мала б можливість обговорити ситуацію в Україні та Сирії.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Велика сімка Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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