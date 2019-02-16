К дому Порошенко пришли активисты с новым требованием растаможки авто: фото

К дому президента Украины Петра Порошенко в Козине, что в Киевской области, пришли активисты от партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Они развернули акцию с требованием "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".

Участники акции сообщили, что в населенном пункте патрулируют автобусы с полицией и Нацгвардия, говорится на сайте "Украинской правды".

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На месте проведения акции участники разместили картонный автомобиль – так называемую "евробляху", которую символически сожгли, требуя доступную растаможку.



Акция под домом Порошенко

"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены к бедности, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, вездесущая коррупция процветает", – добавили организаторы акции.



Активисты требуют единой цены на растаможку "евроблях"

Отметим, что украинцы уплатили за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией уже более 5 миллиардов гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) транспортных средств составило 80,1 тысячи единиц.



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