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      К дому Порошенко пришли активисты с новым требованием растаможки авто: фото

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      К дому Порошенко пришли активисты с требованием растаможить авто за 300 евро: фото
      К дому Порошенко пришли активисты с требованием растаможить авто за 300 евро: фото / Фото из открытых источников

      К дому президента Украины Петра Порошенко в Козине, что в Киевской области, пришли активисты от партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Они развернули акцию с требованием "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".

      Участники акции сообщили, что в населенном пункте патрулируют автобусы с полицией и Нацгвардия, говорится на сайте "Украинской правды".

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      На месте проведения акции участники разместили картонный автомобиль – так называемую "евробляху", которую символически сожгли, требуя доступную растаможку.

      Акція під будинком Порошенка
      Акция под домом Порошенко

      "Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены к бедности, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, вездесущая коррупция процветает", – добавили организаторы акции.

      Активісти вимагають єдиної ціни на розмитнення
      Активисты требуют единой цены на растаможку "евроблях"

      Отметим, что украинцы уплатили за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией уже более 5 миллиардов гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) транспортных средств составило 80,1 тысячи единиц.

      Розмитнення
      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Авто на еврономерах Транспорт
      Источник: 24 канал
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