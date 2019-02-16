До будинку Порошенка прийшли активісти з новою вимогою розмитнення авто: фото

До будинку президента України Петра Порошенка у Козині, що на Київщині, прийшли активісти від партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". Вони розгорнули акцію з вимогою "єдиної ставки розмитнення для усіх авто у 300 євро".

Учасники акції повідомили, що у населеному пункті партулюють автобуси з поліцією та Нацгвардія, йдеться на сайті "Української правди".

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На місці проведення акції учасники розмістили картонний автомобіль – так звану "євробляху", яку символічно спалили, вимагаючи доступного розмитнення.



Акція під будинком Порошенка

"Вимагаємо єдину ставку розмитнення для усіх авто у 300 євро. Але не тільки. Б’ють і убивають громадських активістів, старші люди приречені до бідності, молодь масово покидає країну, торгівля з ворогом продовжується, всюдисуща корупція процвітає", – додади організатори акції.



Активісти вимагають єдиної ціни на розмитнення "євроблях"

Зазначимо, що українці сплатили за митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією вже понад 5 мільярдів гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 6 лютого 2019 року (включно) транспортних засобів становила 80,1 тисячі одиниць.



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