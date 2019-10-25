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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      К смертельной перестрелке в Харькове могут иметь отношение 4 человека

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      Перед стрельбой участники стрельбы в Харькове вместе сидели в кафе
      Перед стрельбой участники стрельбы в Харькове вместе сидели в кафе / Фейсбук Дениса Казанского

      За несколько часов до смертельной перестрелки у торгового центра "Восторг" в Харькове главные ее участники любезно общались в одном из кафе. Также рядом с ними находится человек по прозвищу "Хам".

      Что известно о стрельбе в Харькове

      Днем 25 октября в Харькове произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере два человека – Георгий Исаков прозвищу "Жора" получил серьезное ранение, а на месте погиб его правая рука Владимир Борох по кличке "Тайсон".

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      Стрелял в них 47-летний Алексей Титов. Потом он пытался скрыться от полиции на авто Toyota RAV4, однако отъехал на несколько километров, бросил машину и поджег ее. Также здесь он оставил свое оружие. Полиция продолжила преследовать злоумышленника, а когда его догнала, тот достал гранату и подорвал себя.

      Что известно об участниках стрельбы в Харькове

      Как сообщил журналист Денис Казанский, за несколько часов до инцидента все трое любезно сидели в кафе и о чем-то разговаривали. Также с ними был человек по кличке "Хам". Казанский всю эту информацию сопроводил соответствующим фото.

      По словам журналиста, "Тайсон", "Жора" и "Хам" – лидеры харьковской преступной группировки "Оплот". Ее лидером был "антимайдановец" Евгений Жилин, но его несколько лет назад застрелили в России в кафе "Ветерок".

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      Что касается Титова, то он, вероятно, является уроженцем оккупированной Горловки.

      Журналистка Ирина Ромалийская рассказала, что Борох "Тайсон" и Исаков "Жора" были фигурантами дела по убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

      Борох – брат гражданской жены обвиняемого в убийстве Александра Лося. По информации источников, Борох оплачивал адвокатов Лося. Кроме того, Бороха вместе с Лосем задержали в 2017 году по делу Вороненкова, но через сутки отпустили.

      Что касается Исакова ("Жоры"), то он также фигурировал в деле об убийстве Вороненкова, но на этапе следствия.

      Что стало причиной стрельбы

      По словам Казанского, посиделки в кафе закончились конфликтом и перестрелкой средь бела для на стоянке вблизи торгового центра.

      Судя по видео, "оплотовцы" атаковали Титова и практически вплотную начали в него стрелять. Вероятно, из травмата, поскольку промахнуться было невозможно, но в то же время Титов не только не умер, но и открыл ответный огонь, которым убил Тайсона и ранил Жору. Затем Титов попытался убежать, но его догнала полиция и он погиб в результате взрыва гранаты,
      – добавил журналист.

      Также он недоумевает, почему до сих пор лидеры "Оплота" вообще находятся на свободе, ходят по Харькову с оружием и устраивают перестрелки днем в людных местах.

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      Добавим, на видео, где показан момент стрельбы, можно увидеть не трех, а четырех людей. В частности, когда вероятно был убит Борох "Тайсон", к его телу подходят два человека – одним из них точно является Исаков "Жора", поскольку он также отстреливался от Титова, а вторым предположительно является вышеупомянутый "Хам". После того, как Титов начал в них стрелять из машины, оба разбежались в разных направлениях.

      via GIPHY

      На видео со стрельбой можно заметить, что, вероятно, к "Жоре" подходит мужчина – возможно, "Хам"

      Смертельная перестрелка в Харькове: смотрите видео (18+)

      что еще известно о стрельбе в харькове:
       
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Перестрелка в Харкове Новости Харькова Оплот Журналисты Стрельба Криминальные новости
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