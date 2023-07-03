Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, были случаи, когда ракеты сбивали с помощью крупнокалиберного пулемета.

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Феномен украинских защитников

Мусиенко отметил, что ракета "Джавелин" перед заходом на цель делает это дугой, заходит сверху. Если российский вертолет Ка-52 летел низко, то нанести удары по нему возможно.

Военный эксперт напомнил, что за время полномасштабного вторжения были разные случаи: ракеты сбивали с помощью крупнокалиберного пулемета и даже подручными средствами.

Многие не верили, что это возможно. Кстати, в этом феномен: как украинские силы, имея меньшее количество оружия, сил, средств, дают достойный отпор врагу, в частности, через реализацию казалось бы таких нетипичных и креативных решений. Но это работает, главное, что есть результат,

– подчеркнул он.

Мусиенко о сбитии вертолета Ка-52: смотрите видео

Сбитие К-52 из "Джавелина": что известно