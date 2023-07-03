Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, були випадки, коли ракети збивали за допомогою великокаліберного кулемета.

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Феномен українських захисників

Мусієнко зазначив, що ракета "Джавелін" перед заходом на ціль робить це дугою, заходить зверху. Якщо російський гелікоптер Ка-52 летів низько, то завдати ударів по ньому можливо.

Військовий експерт пригадав, що за час повномасштабного вторгнення були різні випадки: ракети збивали за допомогою великокаліберного кулемета та навіть підручними засобами.

Багато хто не вірив, що це можливо. До речі, у цьому феномен: як українські сили, маючи меншу кількість зброї, сил, засобів, дають гідну відсіч ворогу, зокрема через реалізацію здавалось би таких нетипових та креативних рішень. Але це працює, головне, що є результат,

– наголосив він.

Мусієнко про збиття гелікоптера Ка-52: дивіться відео

Збиття К-52 з "Джавеліна": що відомо