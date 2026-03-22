После десятков попыток: комбат "Хищников высот" рассказал об уникальном сбитии Ка-52
- Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона на оптоволокне после 1,5 месяца попыток.
- Командир батальона Максим Богачук отметил, что успеха достигли благодаря командной работе и детальному изучению маршрутов вражеской авиации.
Украинские военные 20 марта сбили российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор". Попытки продолжались 1,5 месяца, а в результате его атаковали FPV-дроном на оптоволокне.
Об этом в интервью BBC сообщил командир батальона "Хищники высот" 59 ОШБр Сил беспилотных систем ВСУ Максим "Кондор" Богачук.
Как ВСУ сбивали "Аллигатора"?
Максим Богачук рассказал, что во время длительной подготовки военные изучали маршруты, места пусков и другую работу вражеской авиации.
Во время каждого вылета вертолетов россиян украинские бойцы пытались их перехватить. В то же время выполнить такую задачу было сложно, признает комбат. Дело в том, что FPV-дрон, особенно на оптоволокне, значительно медленнее вертолета.
Так, было несколько десятков неудачных попыток. Правда, назвать их совсем неудачными тоже нельзя, потому что это и мастерство и доля фарта,
– добавил "Кондор".
Богачук добавил, что залогом успешного результата стала командная работа. К тому же тот же экипаж осенью 2025 года уже сбивал российский Ми-8.
Зато военный предостерег, что обнародование имен бойцов, участвовавших в операции, несет угрозу для них. По словам Богачука, сейчас противник "очень активно пытается выловить и уничтожить" пилотов дронов.
Напомним, в Офисе Президента в тот же день опубликовали указ, где говорится о награждении определенных бойцов. Их отметили орденом "За мужество" II степени.
Что российская армия потеряла в последнее время
В Генштабе ВСУ проинформировали, что за сутки 21 марта российские войска потеряли еще 940 человек, три танка, 30 артсистем, а также другую технику и вооружение.
Силы обороны на днях ударили по российским ЗРК "Бук". Поражение зафиксировали в России и на ВОТ Запорожской области.
Также защитники отбили массированный штурм на Лиманском направлении. В ходе боя уничтожено более 20 единиц техники и ликвидировано 43 оккупанта.