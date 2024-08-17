В ВСУ показали момент сбивания российского Ка-52 на Курщине: яркое видео

Украинская операция в Курской области продолжается. Наши военные захватывают в плен сотни российских оккупантов и уничтожают вражескую технику. Так, на прошлой неделе они сбили вертолет Ка-52.

В разгар наступления ВСУ в Курской области российские Z-военкоры пожаловались на потерю боевого вертолета Ка-52. Сообщения с нытьем пропагандистов появились 10 августа. Они писали о том, что, вероятно, вертолет сбили из ПЗРК. В то же время не указывали, где именно случился инцидент.

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Очередной удар по авиации врага

Пресс-служба Десантно-штурмовых войск подтвердила уничтожение ударного вертолета. Ка-52 был поражен во время боевого вылета с помощью переносного зенитного комплекса.

Российские источники сообщали, что роковой выстрел был произведен "в упор".

Экипаж Ка-52, который состоял из летчика и штурмана-оператора, в полном составе погиб.

Известно, что вертолет был сбит возле российско-украинской границы и упал всего за 1,5 километра от нее неподалеку от поселка Олешня Курской области.

Десантники обнародовали фото обломков российского борта.

Обломки сбитого Ка-52 / Фото ДШВ

А в 82-й ОДШБр показали сам момент сбивания российского Ка-52.

Момент сбивания Ка-52: смотрите видео