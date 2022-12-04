Еще минус один: защитники Востока сбили российский Ка-52 – впечатляющие кадры

Днем 4 декабря украинские воины удачно "приземлили" еще один российский вертолет. Наши защитники сбили вражеский Ка-52.

Это произошло около 14:00. Вражеский вертолет сбил одно из подразделений воздушного командования "Восток".

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Как наши воины сбили российский вертолет

Российский вертолет в небе на Востоке сбил подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток". Точным выстрелом наши воины сбили Ка-52, в результате чего тот пошел на "жесткую посадку".

Украинские воины сбили вражеский Ка-52: эпическое видео

Таким образом, наши воины добавили еще один вертолет к статистике Генштаба ВСУ. Стоит отметить, что по состоянию на 4 декабря украинские защитники и защитницы удачно "приземлили" уже 263 российских вертолета.

Кроме того, украинские воины за время полномасштабного вторжения успешно сбили 281 российский самолет, о сбитии одного из которых стало известно 3 декабря, когда наши воины опубликовали соответствующее видео с уничтожением вражеского самолета под Бахмутом Донецкой области.