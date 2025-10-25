Укр Рус
Российские авиабомбы впервые атаковали Каменское, что в 150 километрах от фронта
25 октября, 15:56
3

Российские авиабомбы впервые атаковали Каменское, что в 150 километрах от фронта

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Российские авиабомбы впервые атаковали Каменское, расположенное в 150 км от фронта.
  • Взрыв в Каменском подтвердили Воздушные силы ВСУ, предположительно использовались УМПБ-5Р, "Гром-Е1".

В субботу, 25 октября, оккупанты впервые атаковали КАБом Каменское Днепропетровской области. Жители услышали громкий взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно об ударе?

Местные телеграмм-каналы сообщили о громком взрыве в Каменском на фоне информации об угрозе применения управляемых авиационных бомб. Атаку врага подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

КАБ на Днепропетровщине в направлении города Каменское,
– написали защитники.

В городе слышали работу ПВО и мощный взрыв. Вероятно, российские захватчики использовали УМПБ-5Р, "Гром-Е1".

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил для 24 Канала, что пока рано говорить, что в ближайшее время Россия усилит удары КАБами, однако враг пытается это сделать. Особая угроза сохраняется там, где запуски КАБов может осуществлять тактическая авиация.

Прежде всего говорится об Одессе, Запорожье, Херсон и Днепропетровскую область – на Юге; Чернигов, Сумы и Харьков – на Севере и Харьковскую и частично Полтавскую – на Востоке.

Россияне усиливают удары КАБами: где атаковал враг?

  • Напомним, что во время атаки по Николаеву 16 октября россияне запустили сразу две управляемые авиабомбы. КАБы впервые за время войны долетели до окраин города. Также враг впервые использовал авиабомбы против Одесской и Полтавской областей.

  • Впервые русские ударили КАБами по Одесской области 24 октября. "Это та самая бомба, выпущена из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью", – рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

  • По мнению Игната, не стоит поднимать градус напряжения. По его словам, Россия активно использует различные авиационные боеприпасы, постоянно совершенствует их и увеличивает дальность поражения.