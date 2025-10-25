Российские авиабомбы впервые атаковали Каменское, что в 150 километрах от фронта

В субботу, 25 октября, оккупанты впервые атаковали КАБом Каменское Днепропетровской области. Жители услышали громкий взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также КАБы несут смерть и разрушения: что это за оружие и почему долетают уже до Одесской и Полтавской областей

Что известно об ударе?

Местные телеграмм-каналы сообщили о громком взрыве в Каменском на фоне информации об угрозе применения управляемых авиационных бомб. Атаку врага подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

КАБ на Днепропетровщине в направлении города Каменское,

– написали защитники.

В городе слышали работу ПВО и мощный взрыв. Вероятно, российские захватчики использовали УМПБ-5Р, "Гром-Е1".

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил для 24 Канала, что пока рано говорить, что в ближайшее время Россия усилит удары КАБами, однако враг пытается это сделать. Особая угроза сохраняется там, где запуски КАБов может осуществлять тактическая авиация.

Прежде всего говорится об Одессе, Запорожье, Херсон и Днепропетровскую область – на Юге; Чернигов, Сумы и Харьков – на Севере и Харьковскую и частично Полтавскую – на Востоке.

Россияне усиливают удары КАБами: где атаковал враг?