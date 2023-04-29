Кабаева – "кошелек" и прикрытие, – эксагент КГБ о слабостях Путина

У российского главы Владимира Путина очень много слабостей. В частности, из-за одной из них его не взяли во внешнюю разведку.

Дело в том, что все выезжавшие за границу оперработники проходили инструктаж относительно того, как соблюдать меры безопасности. Они очень просты – нужно быть верным своей жене, и тогда у вас не будет никаких проблем. Однако на практике все выглядит совсем по-другому. Об этом 24 Канала рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

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Путина прикрывала Людмила

Как отметил бывший сотрудник КГБ, было по крайней мере два десятка попавших в эти ловушки оперработников КГБ, их потом шантажировали. Во времена Советского Союза факта несанкционированной интимной связи с иностранкой было достаточно для шантажа. Если необходимые фото были представлены в резидентуру или посольство, этого человека сразу же отправляли в Москву без права дальнейшего выезда за границу. Таких людей укладывали в постель, снимали на камеру и путем шантажа привлекали к сотрудничеству.

К счастью, Путину не удалось доехать ни в одну капиталистическую страну, потому что во внешнюю разведку его не взяли. Ему сказали: "Ты нам не подходишь".

Затем "по блату" его послали в ГДР, в Дрезден, где он работал не в резидентуре, а в постоянном представительстве КГБ. Он был официально с документами, он жил в здании, где жили сотрудники Штази, и весь Дрезден об этом знал, так что обманывать ему никого не удавалось.

– утверждает Жирнов.

Кроме того, для всех сотрудников, выезжающих за границу по линии легальной разведки, было обязательное условие – быть женатым и иметь детей. Поэтому главным человеком, который привязывал этого оперработника, была его жена. Для Путина это была Людмила и две дочери, одна из которых родилась в ГДР.

Слабый на мальчиков

По словам экс-сотрудника КГБ, главная слабость диктатора состоит в том, что он не очень любит женщин. Он рассказывал о своей интимной дружбе с известным музыкантом Сергеем Ролдугиным. "Когда Ролдугин пошел служить в армию, Путин приезжал на своем запорожце в часть, Ролдугин перелезал через стену казармы, они садились в авто, гоняли по Ленинграду, пели песни. Там была прекрасная романтика", – заметил Жирнов.

Когда Путин учился в Москве, продолжает он, то возвращаясь в Ленинград, когда его жена Людмила была беременной, он не с ней общался, а с Ролдугиным гулял. Собственно, поэтому его и не взяли в разведку. Однажды ему не понравилось, что люди восприняли их супружеской парой, он полез в драку, ему сломали руку, все это закончилось милицией и дошло до Москвы. В результате Путину отказали.

Это один из вариантов, там еще достаточно. К примеру, с Дмитрием Медведевым, которого Путин завербовал, когда тот был молоденьким преподавателем. Чем они там занимались – мы не знаем. Но почему-то именно этому Медведеву Путин доверил греть себе трон с 2008 по 2012 год.

– подчеркнул бывший агент КГБ.

Что касается Алины Кабаевой, говорит Жирнов, с одной стороны – это кошелек, потому что на нее записано огромное количество недвижимости и денег. С другой стороны – это прикрытие, потому что у него другая слабость – он не только со взрослыми мальчиками гуляет, но и целует пупки незнакомым мальчикам на площадях России.

"По законодательству это подпадает под признаки педофилии. Когда он поцеловал пупок мальчику Никите в Кремле – возникла Кабаева", – подытожил Сергей Жирнов.

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