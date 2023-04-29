Річ у тім, що усі оперпрацівники, які виїжджали за кордон, проходили інструктаж щодо того, як дотримуватися заходів безпеки. Вони дуже прості – потрібно бути вірним своїй дружині, і тоді у вас не буде жодних проблем. Однак на практиці усе виглядає зовсім по-іншому. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов.
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Путіна прикривала Людмила
Як відзначив колишній співробітник КДБ, було принаймні два десятки оперпрацівників КДБ, які потрапили у ці пастки, їх потім шантажували. У часи Радянського Союзу факту несанкціонованого інтимного зв'язку з іноземкою було достатньо для шантажу. Якби належне фото було представлене у резидентуру або посольство, цю людину одразу ж відправлять у Москву, і вона більше ніколи не поїде за кордон. Таких людей вкладали в ліжко, знімали на камеру й шляхом шантажу залучали до співпраці.
На щастя, Путіну не вдалося доїхати в жодну капіталістичну країну, тому що в зовнішню розвідку його не взяли. Йому сказали: "Ти нам не підходиш".
Потім "по блату" його послали у НДР, у Дрезден, де він працював не у резидентурі, а в постійному представництві КДБ. Він був офіційно з документами, він жив у будівлі, де жили співробітники Штазі, і весь Дрезден про це знав, тож обманювати йому нікого не вдавалося,
– стверджує Жирнов.
Крім того, для усіх співробітників, які виїжджають за кордон по лінії легальної розвідки, була обов'язкова умова – бути одруженим й мати дітей. Тому головною людиною, яка прив'язувала цього оперпрацівника, була його дружина. Для Путіна це була Людмила й дві доньки, одна з яких народилася в НДР.
Слабкий на хлопчиків
За словами ексспівробітника КДБ, головна слабкість диктатора полягає в тому, що він не дуже любить жінок. Він розповідав про свою інтимну дружбу з відомим музикантом Сергієм Ролдугіним. "Коли Ролдугін пішов служити в армію, Путін приїжджав на своєму запорожці в частину, Ролдугін перелізав через стіну казарми, вони сідали в авто, ганяли по Ленінграду, співали пісень. Там була чудова романтика", – зауважив Жирнов.
Коли Путін вчився у Москві, продовжує він, то, повертаючись до Ленінграда, коли його дружина Людмила була вагітною, він не з нею спілкувався, а з Ролдугіним гуляв. Власне, через це його і не взяли в розвідку. Одного разу йому не сподобалося, що якісь люди сприйняли їх подружньою парою, він поліз у бійку. йому зламали руку, усе це закінчилося міліцією та дійшло до Москви. В результаті Путіну відмовили.
Це один з варіантів, там ще достатньо. Наприклад, з Дмітрієм Мєдвєдєвим, якого Путін завербував, коли той був молоденьким викладачем. Чим вони там займалися – ми не знаємо. Але чомусь саме цьому Мєдвєдєву Путін довірив гріти собі трон з 2008 по 2012 рік,
– наголосив колишній агент КДБ.
Що ж до Аліни Кабаєвою, говорить Жирнов, з одного боку – це гаманець, тому що на неї записана величезна кількість нерухомості й грошей. З іншого боку – це прикриття, бо в нього ж інша слабкість – він не лише з дорослими хлопчиками гуляє, а й цілує пупки незнайомим хлопчикам на площах Росії.
"По законодавству це підпадає під ознаки педофілії. Коли він поцілував пупок хлопчику Нікіті у Кремлі – виникла Кабаєва", – підсумував Сергій Жирнов.
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Путін та Кабаєва посварилися
- Нещодавно російські ЗМІ опублікували дані про елітну нерухомість Путіна та Кабаєвої. Диктатору це не сподобалося – він зірвався та довів свою коханку до сліз.
- Бункерний дід обурився, що у його партнерки надто багато подруг, які не вміють тримати язик за зубами. Путін верещав, що на 100% знає – витік інформації пішов саме з оточення Кабаєвої.
- У відповідь обраниця дорікнула, що почувається самотньою, тому що чоловіка постійно немає поруч. Ба більше, Кабаєва порадила диктатору краще стежити за своїми друзями.