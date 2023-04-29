Річ у тім, що усі оперпрацівники, які виїжджали за кордон, проходили інструктаж щодо того, як дотримуватися заходів безпеки. Вони дуже прості – потрібно бути вірним своїй дружині, і тоді у вас не буде жодних проблем. Однак на практиці усе виглядає зовсім по-іншому. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Путіна прикривала Людмила

Як відзначив колишній співробітник КДБ, було принаймні два десятки оперпрацівників КДБ, які потрапили у ці пастки, їх потім шантажували. У часи Радянського Союзу факту несанкціонованого інтимного зв'язку з іноземкою було достатньо для шантажу. Якби належне фото було представлене у резидентуру або посольство, цю людину одразу ж відправлять у Москву, і вона більше ніколи не поїде за кордон. Таких людей вкладали в ліжко, знімали на камеру й шляхом шантажу залучали до співпраці.

На щастя, Путіну не вдалося доїхати в жодну капіталістичну країну, тому що в зовнішню розвідку його не взяли. Йому сказали: "Ти нам не підходиш".

Потім "по блату" його послали у НДР, у Дрезден, де він працював не у резидентурі, а в постійному представництві КДБ. Він був офіційно з документами, він жив у будівлі, де жили співробітники Штазі, і весь Дрезден про це знав, тож обманювати йому нікого не вдавалося,

– стверджує Жирнов.

Крім того, для усіх співробітників, які виїжджають за кордон по лінії легальної розвідки, була обов'язкова умова – бути одруженим й мати дітей. Тому головною людиною, яка прив'язувала цього оперпрацівника, була його дружина. Для Путіна це була Людмила й дві доньки, одна з яких народилася в НДР.

Слабкий на хлопчиків

За словами ексспівробітника КДБ, головна слабкість диктатора полягає в тому, що він не дуже любить жінок. Він розповідав про свою інтимну дружбу з відомим музикантом Сергієм Ролдугіним. "Коли Ролдугін пішов служити в армію, Путін приїжджав на своєму запорожці в частину, Ролдугін перелізав через стіну казарми, вони сідали в авто, ганяли по Ленінграду, співали пісень. Там була чудова романтика", – зауважив Жирнов.

Коли Путін вчився у Москві, продовжує він, то, повертаючись до Ленінграда, коли його дружина Людмила була вагітною, він не з нею спілкувався, а з Ролдугіним гуляв. Власне, через це його і не взяли в розвідку. Одного разу йому не сподобалося, що якісь люди сприйняли їх подружньою парою, він поліз у бійку. йому зламали руку, усе це закінчилося міліцією та дійшло до Москви. В результаті Путіну відмовили.

Це один з варіантів, там ще достатньо. Наприклад, з Дмітрієм Мєдвєдєвим, якого Путін завербував, коли той був молоденьким викладачем. Чим вони там займалися – ми не знаємо. Але чомусь саме цьому Мєдвєдєву Путін довірив гріти собі трон з 2008 по 2012 рік,

– наголосив колишній агент КДБ.

Що ж до Аліни Кабаєвою, говорить Жирнов, з одного боку – це гаманець, тому що на неї записана величезна кількість нерухомості й грошей. З іншого боку – це прикриття, бо в нього ж інша слабкість – він не лише з дорослими хлопчиками гуляє, а й цілує пупки незнайомим хлопчикам на площах Росії.

"По законодавству це підпадає під ознаки педофілії. Коли він поцілував пупок хлопчику Нікіті у Кремлі – виникла Кабаєва", – підсумував Сергій Жирнов.

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