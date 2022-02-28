Кабинет Министров существенно расширил перечень товаров критического импорта. А также товаров военного назначения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга 28 февраля.

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Его пополнили, в частности, мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и масла, сахар и кондитерские изделия,

– пояснил Денис Шмыгаль.

Также в список был включен ряд товаров военного назначения.

Кроме того, правительство решило создать Координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым.

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