Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 28 лютого.

Увага На переговорах знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції, ​– Подоляк

Його поповнили, зокрема, м'ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби,

– пояснив Денис Шмигаль.

Також до списку було включено низку товарів військового призначення.

Крім того, уряд вирішив створити Координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та паливом, який буде працювати 24/7 для забезпечення постраждалих від війни міст та регіонів усім необхідним.

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