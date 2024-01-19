Е-кабинет военнообязанного заработает летом: в Минобороны объяснили, будут ли там повестки

Электронный кабинет военнообязанного на первом этапе позволит обновлять свои данные без посещения ТЦК. Вопрос повесток зависит от того, будут ли такие правки в принятом законопроекте о мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она добавила, что, вероятно, электронный кабинет военнообязанного запустят во втором квартале этого года.

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Новые детали о е-кабинете

Екатерина Черногоренко отметила, что вопрос электронных повесток будет рассматриваться в рамках мобилизационного закона. Первым этапом внедрения кабинета военнообязанного станет возможность обновлять свои данные.

Заместитель сообщила, что будет предоставлен определенный срок для предоставления последней информации, после чего ее смогут использовать в ТЦК. В то же время верификация в базе "Оберег" уже проведена, то есть проведена цифровизация документов, удалены все "дубли".

Мы планируем в начале второго квартала запустить электронный кабинет, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный,

– сказала заместитель.

По ее словам, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать военкомат.

Электронный учет военнообязанных