Е-кабинет военнообязанного заработает летом: в Минобороны объяснили, будут ли там повестки
Электронный кабинет военнообязанного на первом этапе позволит обновлять свои данные без посещения ТЦК. Вопрос повесток зависит от того, будут ли такие правки в принятом законопроекте о мобилизации.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она добавила, что, вероятно, электронный кабинет военнообязанного запустят во втором квартале этого года.
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Новые детали о е-кабинете
Екатерина Черногоренко отметила, что вопрос электронных повесток будет рассматриваться в рамках мобилизационного закона. Первым этапом внедрения кабинета военнообязанного станет возможность обновлять свои данные.
Заместитель сообщила, что будет предоставлен определенный срок для предоставления последней информации, после чего ее смогут использовать в ТЦК. В то же время верификация в базе "Оберег" уже проведена, то есть проведена цифровизация документов, удалены все "дубли".
Мы планируем в начале второго квартала запустить электронный кабинет, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный,
– сказала заместитель.
По ее словам, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать военкомат.
Электронный учет военнообязанных
- Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла закон, что должно внедрить в Украине полноценный электронный учет военнообязанных. "За" проголосовали 249 депутатов.
- В Министерстве обороны убеждены, что он "критически важен для обороноспособности Украины". Там отметили, что реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также наконец переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
- К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.
- По мнению заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки законопроект Егора Чернева, законопроект имеет несколько положительных сторон. Речь идет о разрешении объединить несколько баз данных, упрощении работы ТЦК, уменьшении давления на военнообязанных.