Правительство хочет ввести ответственность за проникновение на военные объекты

В Украине за самовольное проникновение на военные объекты хотят наказывать штрафом до 51 тысячи гривен. Кабинет Министров одобрил соответствующий законопроект на заседании 23 июня.
Согласно поддержанного правительством документу, за самовольное проникновение на военные объекты предлагают установить административную ответственность.
Читайте также В Украине запустили сайт системы национального сопротивления
Тем, кто проникнет на военный объект, будет грозить
- штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тысяч гривен) с конфискацией снаряжения, с помощью которого совершено правонарушение или без такового;
- за повторное нарушение в течение года будут наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией снаряжения;
- если же проникновение произошло в условиях особого периода, то злоумышленнику придется заплатить от 17 до 51 тысяч гривен, снаряжение также конфискуют.
К военным объектам относятся
- часть территории с размещением на ней зданий, сооружений, площадок для открытого хранения военной или другой техники, боеприпасов и имущества;
- военные транспортные средства, вооружение и военная техника, здания, стоящие отдельно, помещения в этих домах, которые ограждены забором с размещением вывесок об их принадлежности к определенным объектам: Минобороны, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации , правоохранительных и разведывательных органов, других военных формирований.
К слову, теперь за это проект закона должна проголосовать Верховная Рада.