Кабмин ищет нового главу Гостаможни: зарплата меньше тысячи евро

Правительство объявило конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы. Нынешнего главу ведомства Павла Рябикина назначали по внеконкурсной карантинной процедуре.

Соответствующее распоряжение о конкурсе Кабмин одобрил 30 июня. Полный перечень условий, которые необходимы кандидату на должность главного таможенника, опубликовали на сайте правительства.

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Зарплата главного таможенника и условия конкурса

Как говорится в условиях конкурса, должностной оклад главного таможенника – 29 400 гривен. Также предусмотрены надбавки за ранг, оплаты и премии. Срок, на который будут избирать нового главу – 5 лет с правом переизбрания без конкурса.

Заявления и документы участников принимаются до 7 июля 2021 года. Посылать их нужно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке. Тестирование кандидатов будут проводить 13 июля.

Назначение Павла Рябикина главой ГТС