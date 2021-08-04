Найем стал заместителем министра инфраструктуры
4 августа 2021 , 15:37Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Алексея Гончаренко
Кабинет Министров 4 августа согласовал кандидатуру Мустафы Найема на должность заместителя председателя Мининфраструктуры. В то же время должность первого зама получил Василий Шкураков.
Заметим, что в настоящее время Министерство инфраструктуры возглавляет Александр Кубраков. Он стал преемником Владислава Криклия, который ушел в отставку в мае 2021 года.
Важно Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова
Ранее Найем уже был советником Кубракова. Правда, было это на общественных началах. Эту должность экс-нардеп занимал с июня 2021 года.
Что следует знать о Мустафе Найеме
Источник: "Википедия"
- Это известный украинский политический деятель и народный депутат Украины XVIII созыва. По профессии – журналист, один из основателей "Громадського".
- В 2018 – 2020 годах он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.
- В ноябре 2019 года Найема назначили на должность заместителя гендиректора Укроборонпрома. Он занимал эту должность до апреля 2021 года.
- Осенью 2020 года чиновник возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.