Найем стал заместителем министра инфраструктуры

4 августа 2021 , 15:37
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Источник:

телеграм-канал Алексея Гончаренко

Кабинет Министров 4 августа согласовал кандидатуру Мустафы Найема на должность заместителя председателя Мининфраструктуры. В то же время должность первого зама получил Василий Шкураков.

Заметим, что в настоящее время Министерство инфраструктуры возглавляет Александр Кубраков. Он стал преемником Владислава Криклия, который ушел в отставку в мае 2021 года.

Важно Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова

Ранее Найем уже был советником Кубракова. Правда, было это на общественных началах. Эту должность экс-нардеп занимал с июня 2021 года.

Что следует знать о Мустафе Найеме

Источник: "Википедия"

  • Это известный украинский политический деятель и народный депутат Украины XVIII созыва. По профессии – журналист, один из основателей "Громадського".
  • В 2018 – 2020 годах он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.
  • В ноябре 2019 года Найема назначили на должность заместителя гендиректора Укроборонпрома. Он занимал эту должность до апреля 2021 года.
  • Осенью 2020 года чиновник возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.
Автор: Альона Захарова