Найем стал заместителем министра инфраструктуры

Кабинет Министров 4 августа согласовал кандидатуру Мустафы Найема на должность заместителя председателя Мининфраструктуры. В то же время должность первого зама получил Василий Шкураков.

Заметим, что в настоящее время Министерство инфраструктуры возглавляет Александр Кубраков. Он стал преемником Владислава Криклия, который ушел в отставку в мае 2021 года.

Важно Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова

Ранее Найем уже был советником Кубракова. Правда, было это на общественных началах. Эту должность экс-нардеп занимал с июня 2021 года.

Что следует знать о Мустафе Найеме

Источник: "Википедия"