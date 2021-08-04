Зауважимо, що наразі Міністерство інфраструктури очолює Олександр Кубраков. Він став наступником Владислава Криклія, який пішов у відставку у травні 2021 року.
Важливо Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова
Раніше Найєм вже був радником Кубракова. Щоправда, було це на громадських засадах. Цю посаду екснардеп обіймав з червня 2021 року.
Що варто знати про Мустафу Найєма
Джерело: "Вікіпедія"
- Це відомий український політичний діяч та народний депутат України XVIII скликання. За професією – журналіст, один із засновників "Громадського".
- У 2018 – 2020 роках він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики.
- У листопаді 2019 року Найєма призначили на посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. Він обіймав цю посаду до квітня 2021 року.
- Восени 2020 року посадовець очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.