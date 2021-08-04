Зауважимо, що наразі Міністерство інфраструктури очолює Олександр Кубраков. Він став наступником Владислава Криклія, який пішов у відставку у травні 2021 року.

Важливо Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова

Раніше Найєм вже був радником Кубракова. Щоправда, було це на громадських засадах. Цю посаду екснардеп обіймав з червня 2021 року.

Що варто знати про Мустафу Найєма

Джерело: "Вікіпедія"