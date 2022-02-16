Кабмин назначил нового главу ГСЧС

Кабинет Министров назначил Сергея Крука председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее он был начальником ГУ ГСЧС Украины в Ровненской области.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он добавил, что соответствующий вопрос правительство рассмотрело 16 февраля.

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10 ноября 2021 года правительство уволило Николая Чечеткина с должности главы ГСЧС, которую тот занимал с 2015 года.

Назначили Крука Сергея Ивановича председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,

– сообщил Мельничук.

В то же время временно обязанности главы Госслужбы будет исполнять Анатолий Вовнюк.

Почему уволили Чечеткина

Еще в ноябре Кабинет Министров уволил Николая Чечеткина с должности главы ГСЧС и назначил Крука исполняющим обязанности председателя. Сам Чечеткин подчеркнул, что его путь на службе дошел до своего завершения.

Как и каждому офицеру, чей путь на службе рано или поздно дошел бы к своему завершению, мне важно с гордостью сказать "ЧЕСТЬ ИМЕЮ", не пряча глаз. Вот это, пожалуй, и был мой указатель на все годы. Как руководителя, и как человека,

– подчеркнул Чечеткин.

Журналисты узнали, что теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Полный текст публикации Тараса Мельничука:

Назначить:

Малыша Василия Васильевича заместителем министра внутренних дел Украины;

Крука Сергея Ивановича председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уволить:

Магалецкую Владиславу Валерьевну с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Временно возложено исполнение обязанностей: