Кабмин назначил Семена Кривоноса директором НАБУ

Правительство 6 марта собралось на внеочередное заседание, чтобы назначить директора Национального антикоррупционного бюро.

Кандидатуру Кривоноса объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Далее проголосовали чиновники, передает 24 Канал.

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Как выбирали директора НАБУ

Шмыгаль пояснил, что перед назначением был прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ.

Таким образом, Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Премьер отметил, что таким образом в этом году можно будет перейти к началу переговоров о вступлении.

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Другие кандидаты могут получить должности в НАБУ

Шмыгаль рассказал, что с каждым из кандидатов познакомились и пообщались лично. Кроме Кривоноса, на должность директора претендовали Роман Осипчук и Сергей Гуляк.

Премьер отметил, что трое кандидатов – подготовлены для работы на руководящих должностях в НАБУ. Поэтому он предложил новому директору назначить их в Бюро.

Кстати, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков не участвовал в голосовании из-за конфликта интересов. Он объяснил, что имел тесные деловые отношения с Кубраковым.

Что известно о Сергее Кривоносе

Кривонос являлся руководителем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

В 2016 году он стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ. Однако отказался от должности, потому что журналисты-расследователи утверждали, что его состояние не соответствует доходам. В частности, Кривонос не задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 3 миллиона гривен.

В тестировании на знание законодательства набрал 99 баллов из 100. Общее количество баллов – 224.

НАБУ работало без постоянного руководителя с апреля 2022 года. Тогда закончились полномочия Артема Сытника. Обязанности директора выполнял первый заместитель Гизо Углава.