Какой будет минимальная температура в квартирах зимой, – Кабмин об отопительном сезоне

Температурный минимум в жилых помещениях зимой будет понижен до 16 градусов. Дело в том, что в нынешних условиях газ и уголь следует использовать экономно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 12 октября.

Читайте также Отопительный сезон в Украине: как подготовиться к самой сложной за последние 30 лет зиме

Не будем украшать действительность – эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это нужно на случай, если исчезнет свет или тепло из-за массированных ракетных обстрелов.

Готовность к отопительному сезону по стране более 90%

В то же время, по его словам, правительство страны с местными властями накопило достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечивают ремонты поврежденной инфраструктуры.

Шмыгаль заявил, что сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Также подготовлены специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осенью и зимой, призывают максимально их экономить.

Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов,

– подчеркнул он.

Речь идет о минимизации использования электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин.

Минимальная температура в квартирах

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что после включения отопления следует экономно использовать газ и уголь.

Так, это будет означать уменьшение температуры в квартирах – минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее – 18.

По теме – Украинцев ждет сложный отопительный сезон: смотрите видео