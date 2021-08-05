Кабмин одобрил законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму: ключевые моменты

Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде в отношении временно оккупированных Донбасса и Крыма. Документ предусматривает осуществление юстиции переходного периода в ОРДЛО и "красные линии" деоккупации.

Согласно документу, Россию должны закрепить на уровне закона государством-агрессором и государством-оккупантом. Теперь законопроект должен быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде.

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Правительство должно за 2 месяца подготовить законопроект о внедрении правосудия переходного периода в ОРДЛО. Проект закона разработан для выполнения указа Владимира Зеленского. Своим указом за 2 июня 2021 года он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Резинков рассказал о документе

Как отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, власти уже приняли ряд важных законов, которые были попытками ответа на российскую агрессию. Однако, в законодательстве есть немало "шероховатостей как в терминах, так и в подходах, для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики".

Наш законопроект является рамкой государственной политики в этом направлении,

– подчеркнул министр.

В Украине существует насущная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции. "При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины", – добавил он.

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Что предусматривает законопроект

Резников отметил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ – Копенгагенским стандартам. Документ разработали, опираясь на государственные интересы Украины.

Документ должен определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции, а также унифицировать подходы к временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, Крыму и городу Севастополю. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы России.

В документе предусмотрены следующие ключевые моменты:

упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, ввести понятие – термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные администрации России, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей;

распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и т.д.;

усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;

ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира и мероприятия неповторения оккупации;

ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях;

создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;

установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода;

определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода. В приоритете будет стоять человек, его достоинство, права и свобода и неприкосновенность государственного суверенитета и территориальной целостности.

Закон о переходном периоде ОРДЛО: что известно

Еще в декабре 2020 года законопроект был направлен 166 заинтересованным государственным органам, международным организациям, научным учреждениям и общественным объединениям.

В целом с них пришло 110 ответов. Общий объем составил более 1000 страниц.

Обработку ответов завершили в апреле 2021 года.

Вторую редакцию законопроекта направили на правительственное согласование 28 мая 2021 года.

Тогда документ получил 160 замечаний от 37 государственных органов.

После проведения трех согласительных совещаний 14 июля 2021 года проработали все замечания и сняли все предостережения.

Правительственный проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" направили в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию) для получения экспертного заключения в июне 2021 года.

Проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" разрабатывали с 9 сентября 2020 года.