Кабмин одобрил законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму: ключевые моменты
Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде в отношении временно оккупированных Донбасса и Крыма. Документ предусматривает осуществление юстиции переходного периода в ОРДЛО и "красные линии" деоккупации.
Согласно документу, Россию должны закрепить на уровне закона государством-агрессором и государством-оккупантом. Теперь законопроект должен быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде.
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Правительство должно за 2 месяца подготовить законопроект о внедрении правосудия переходного периода в ОРДЛО. Проект закона разработан для выполнения указа Владимира Зеленского. Своим указом за 2 июня 2021 года он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".
Резинков рассказал о документе
Как отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, власти уже приняли ряд важных законов, которые были попытками ответа на российскую агрессию. Однако, в законодательстве есть немало "шероховатостей как в терминах, так и в подходах, для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики".
Наш законопроект является рамкой государственной политики в этом направлении,
– подчеркнул министр.
В Украине существует насущная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции. "При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины", – добавил он.
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Что предусматривает законопроект
Резников отметил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ – Копенгагенским стандартам. Документ разработали, опираясь на государственные интересы Украины.
Документ должен определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции, а также унифицировать подходы к временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, Крыму и городу Севастополю. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы России.
В документе предусмотрены следующие ключевые моменты:
- упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, ввести понятие – термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные администрации России, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей;
- распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и т.д.;
- усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;
- ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира и мероприятия неповторения оккупации;
- ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях;
- создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;
- установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода;
- определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кроме того, важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода. В приоритете будет стоять человек, его достоинство, права и свобода и неприкосновенность государственного суверенитета и территориальной целостности.Обратите внимание! Проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" разрабатывали с 9 сентября 2020 года.
Закон о переходном периоде ОРДЛО: что известно
- Еще в декабре 2020 года законопроект был направлен 166 заинтересованным государственным органам, международным организациям, научным учреждениям и общественным объединениям.
- В целом с них пришло 110 ответов. Общий объем составил более 1000 страниц.
- Обработку ответов завершили в апреле 2021 года.
- Вторую редакцию законопроекта направили на правительственное согласование 28 мая 2021 года.
- Тогда документ получил 160 замечаний от 37 государственных органов.
- После проведения трех согласительных совещаний 14 июля 2021 года проработали все замечания и сняли все предостережения.
- Правительственный проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" направили в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию) для получения экспертного заключения в июне 2021 года.