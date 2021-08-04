Кабмин собирается провести очередное заседание, несмотря на захват здания правительства

Утром 4 августа в здание Кабинета Министров зашел неизвестный с гранатой. Мужчина угрожает взорвать здание. Однако правительство не планирует отменять очередное заседание.

Собеседник в пресс-службе Кабмина подтвердил изданию, что в шестом подъезде действительно что-то происходит.

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Правительство же проведет запланированное заседание

В то же время подготовка к заседанию Кабинета Министров происходит в обычном режиме. Несмотря на захват здания правительства, его решили не отменять.

Напомним, правительство планирует начать встречу в 13:00, продлится она до 15:00.

Захват здания Кабмина: что известно

В Киеве мужчина с гранатой утром 4 августа вошел в здание правительства и угрожает его взорвать. Как информируют СМИ и очевидцы, мужчина уже выдернул чеку из гранаты. Он требует пропустить его в Кабмин.

Вместе с тем правоохранители начали специальную операцию. С нападающим проводят переговоры.

По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, мужчина – ветеран войны.

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