Кабмин собирается провести очередное заседание, несмотря на захват здания правительства
4 августа 2021 , 11:38Читати новину українською
Источник:ВВС News Украина
Утром 4 августа в здание Кабинета Министров зашел неизвестный с гранатой. Мужчина угрожает взорвать здание. Однако правительство не планирует отменять очередное заседание.
Собеседник в пресс-службе Кабмина подтвердил изданию, что в шестом подъезде действительно что-то происходит.
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Правительство же проведет запланированное заседание
В то же время подготовка к заседанию Кабинета Министров происходит в обычном режиме. Несмотря на захват здания правительства, его решили не отменять.
Напомним, правительство планирует начать встречу в 13:00, продлится она до 15:00.
Захват здания Кабмина: что известно
- В Киеве мужчина с гранатой утром 4 августа вошел в здание правительства и угрожает его взорвать. Как информируют СМИ и очевидцы, мужчина уже выдернул чеку из гранаты. Он требует пропустить его в Кабмин.
- Вместе с тем правоохранители начали специальную операцию. С нападающим проводят переговоры.
- По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, мужчина – ветеран войны.
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