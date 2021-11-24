Решение министры приняли на заседании 24 ноября на исполнение постановлений Шестого апелляционного административного суда. Санкции предусматривали блокировку активов, предотвращение выведения капитала за границу и другие законные ограничения.

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О чем идет речь в решении суда

Ответчики при рассмотрении дела не предоставили доказательств о правовых основаниях для того, чтобы применять санкции к депутатам.

Нет приговора суда о причастности депутатов к госизмене. Также информация об уголовных делах отсутствует.

На основе таких данных суд заключил, что нет оснований для нахождения двух депутатов под санкциями. По делу также не нашли доказательств голосования или участия экс-депутата в принятии решений Верховной Рады Крыма после февраля 2014 года.

Решение последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны