Рішення міністри прийняли на засіданні 24 листопада на виконання постанов Шостого апеляційного адміністративного суду. Санкції передбачали блокування активів, запобігання виведенню капіталу за кордон та інші законні обмеження.

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Про що йдеться у рішенні суду

Відповідачі під час розгляду справи не надали доказів про правові підстави для того, щоб застосовувати санкції до депутатів.

Немає вироку суду про причетність депутатів до держзради. Також інформація про кримінальні справи відсутня.

На основі таких даних суд зробив висновок, що немає підстав для перебування двох депутатів під санкціями. У справі також не знайшли доказів голосування або участі ексдепутата у прийнятті рішень в Верховної Ради Криму після лютого 2014 року.

Рішення останнього засідання Ради нацбезпеки та оборони