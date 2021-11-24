Рішення міністри прийняли на засіданні 24 листопада на виконання постанов Шостого апеляційного адміністративного суду. Санкції передбачали блокування активів, запобігання виведенню капіталу за кордон та інші законні обмеження.
До теми Серйозні чи "по приколу": що насправді ховається за санкціями РНБО
Про що йдеться у рішенні суду
Відповідачі під час розгляду справи не надали доказів про правові підстави для того, щоб застосовувати санкції до депутатів.
Немає вироку суду про причетність депутатів до держзради. Також інформація про кримінальні справи відсутня.
На основі таких даних суд зробив висновок, що немає підстав для перебування двох депутатів під санкціями. У справі також не знайшли доказів голосування або участі ексдепутата у прийнятті рішень в Верховної Ради Криму після лютого 2014 року.
Рішення останнього засідання Ради нацбезпеки та оборони
- Востаннє РНБО скликав президент Володимир Зеленський 10 листопада. Говорили про ситуацію на кордоні Білорусі і можливі загрози для України.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію на ринку енергоресурсів.
- Тоді також ввели санкції проти 8 фізичних осіб, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму. З них 4 – громадяни Нікарагуа, а 4 – громадяни Росії.
- А також на засіданні РНБО ухвалили рішення стосовно 3 літаків Медведчука та Козака.