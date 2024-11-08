Зеленский подписал указы о назначении руководителей Волынской и Закарпатской ОВА
Президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей Закарпатской и Волынской ОВА. Должности получили Мирослав Билецкий и Иван Рудницкий.
Зеленский подписал указ о назначении Мирослава Билецкого на должность председателя Закарпатской областной военной администрации и о назначении Ивана Рудницкого на должность председателя Волынской областной военной администрации, передает 24 Канал.
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Кто ранее занимал должности глав в этих ОВА
Ранее председателем Волынской областной военной администрации был Юрий Погуляйко. Он занимал должность со 2 декабря 2019 года. 8 ноября Кабмин согласовал его увольнение.
Председателем Закарпатской областной военной администрации ранее был Виктор Микита. Он находился в должности с декабря 2021 года, а после увольнения перешел работать в Офис Президента Украины.
Что известно о новых руководителях ОВА
Иван Рудницкий 1978 года рождения является уроженцем Дрогобыча Львовской области. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Закарпатской области и возглавлял Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, впоследствии работал на аналогичной должности во Львовской области. А также был главой управления СБУ в Волынской области.
Мирослав Билецкий родился в январе 1976 года в селе Рокосово Хустского района. Он окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию инженер-механик.
Билецкий был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины девятого созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана". А также избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от политической партии "Родное Закарпатье".