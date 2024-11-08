Зеленський підписав указ про призначення Мирослава Білецького на посаду голови Закарпатської обласної військової адміністрації та про призначення Івана Рудницького на посаду голови Волинської обласної військової адміністрації, передає 24 Канал.

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Хто раніше обіймав посади голів у цих ОВА

Раніше головою Волинської обласної військової адміністрації був Юрій Погуляйко. Він обіймав посаду від 2 грудня 2019 року. 8 листопада Кабмін погодив його звільнення.

Головою Закарпатської обласної військової адміністрації раніше був Віктор Микита. Він перебував на посаді з грудня 2021 року, а після звільнення перейшов працювати в Офіс Президента України.

Що відомо про нових очільників ОВА

Іван Рудницький 1978 року народження є уродженцем Дрогобича Львівської області. Раніше він обіймав посаду заступника начальника Управління СБУ в Закарпатській області й очолював Головний відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю, згодом працював на аналогічній посаді у Львівській області. А також був очільником управління СБУ у Волинській області.

Мирослав Білецький народився у січні 1976 року у селі Рокосово Хустського району. Він закінчив "Львівську політехніку" за спеціальністю "Економіка підприємства" та отримав кваліфікацію інженер-механік.

Білецький був кандидатом у депутати Верховної Ради України дев'ятого скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана". А також обраний депутатом Закарпатської облради восьмого скликання від політичної партії "Рідне Закарпаття".