Кабмин согласовал увольнение председателя Закарпатской ОГА Полоскова
Источник:телеграм-канал Тараса Мельничука
Анатолия Полоскова уволили с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Он занимал ее с 7 декабря 2020 года.
Соответствующее решение правительство согласовало на заседании 17 ноября. Теперь – слово за президентом. Он должен поставить свою подпись на соответствующем указе.
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Отметим, что Полосков возглавил Закарпатскую ОГА 7 декабря 2020 года, заменив на этой должности Алексея Петрова. До этого он никогда не работал в государственных структурах. Комментируя тогда свое назначение, чиновник отмечал, что многие процессы, которые используют в бизнесе, можно применить и в работе главы областной госадминистрации.
Что известно про Полоскова
Источник: "Википедия"
53-летний украинский деятель. Родился в русском Архангельске, но с 1990 года живет и работает на Закарпатье. Получил образование в Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Специальность – "правоведение". Занимал различные должности в банковском секторе, также был директором винодельческой компании "Шато Чизай" в Берегово.
Другие кадровые решения Кабмина
17 ноября украинское правительство согласовало много кадровых изменений. Говорится, в частности, об увольнении Анатолия Рыжего с должности председателя Варасской районной государственной администрации, что на Ровненщине.
Также уволено/согласовано увольнение:
- Вячеслава Шаповалова – с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Юлия Гере – с должности заместителя министра обороны Украины;
- Дениса Кудина – с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества;
- Аллу Шаповал – с должности заместителя председателя правления Государственной акционерной компании "Лекарства Украины".