Кабмин согласовал увольнение председателя Закарпатской ОГА Полоскова

Анатолия Полоскова уволили с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Он занимал ее с 7 декабря 2020 года.

Соответствующее решение правительство согласовало на заседании 17 ноября. Теперь – слово за президентом. Он должен поставить свою подпись на соответствующем указе.

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Отметим, что Полосков возглавил Закарпатскую ОГА 7 декабря 2020 года, заменив на этой должности Алексея Петрова. До этого он никогда не работал в государственных структурах. Комментируя тогда свое назначение, чиновник отмечал, что многие процессы, которые используют в бизнесе, можно применить и в работе главы областной госадминистрации.

Что известно про Полоскова

Источник: "Википедия"

53-летний украинский деятель. Родился в русском Архангельске, но с 1990 года живет и работает на Закарпатье. Получил образование в Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Специальность – "правоведение". Занимал различные должности в банковском секторе, также был директором винодельческой компании "Шато Чизай" в Берегово.

Другие кадровые решения Кабмина

17 ноября украинское правительство согласовало много кадровых изменений. Говорится, в частности, об увольнении Анатолия Рыжего с должности председателя Варасской районной государственной администрации, что на Ровненщине.

Также уволено/согласовано увольнение: