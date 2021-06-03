Кабмин урезает запланированные расходы на оборону в 2022 году, – СМИ

Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2022 – 2024 годы и предусмотрело на оборонную сферу на следующий год 270 миллиардов гривен. Впрочем, решение СНБО предусматривало на этот год 449 миллиардов гривен.

Бюджетную декларацию правительство одобрило на заседании 31 мая. Общая ее часть опубликована в свободном доступе.

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Расходы на оборону в 2020 – 2024 годах

В декларации на оборонную сферу предусмотрено направить ресурс на уровне не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Расходы по бюджетной декларации Кабмина:

2022 год – не менее 270 миллиардов 741 миллиона гривен;

2023 год – не менее 299 миллиардов 730 миллионов гривен;

2024 год – не менее 332 миллиардов 585 миллионов гривен.

При этом в бюджетной декларации указано, что приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности определяют в частности решения СНБО, которые утверждает президент.

Что было в решении СНБО

Расходы зависят от объема ВВП. Этот показатель экономического развития в Украине из-за пандемии сократился. Так, по сравнению с 2019 годом ВВП. Так, в 2019 году ВВП Украины составил 3,2% , показывая стабильный рост в течение предыдущих лет. Хотя и в 2019 году показатель уже упал на 0,2%.

Сумма, имеющаяся в декларации, значительно меньше, чем предусматривает указ президента от 25 апреля 2019 года №167. Он вводил в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 – 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Расходы по решению СНБО:

2021 год – 403 миллиарда 434 миллиона гривен;

2022 – 449 миллиардов 446 миллионов гривен.



Расходы, предусмотренные решением СНБО / Скриншот