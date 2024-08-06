Правительство ввело новую обязанность для мужчин от 18 до 60 лет

Кабмин установил новое правило для мужчин мобилизационного возраста при посещении пограничной территории. Теперь они всегда должны иметь с собой военно-учетные документы.

6 августа правительство согласовало изменения в Положение о пограничном режиме.

Смотрите также Хотели переплыть Тису: на Закарпатье пограничники с выстрелами остановили уклонистов

Гулять в приграничье без военного билета нельзя

Они предусматривают, что мужчины от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района обязаны иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

Напомним, что ранее в ГПСУ разъяснили, будут ли какие-то изменения в правилах пересечения границы военнообязанными, в том числе и женщинами, с 1 августа. Там отметили, что правила остаются неизменными. Для попадания за границу мужчинам призывного возраста надо иметь военно-учетный документ и основание для выезда.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что женщины медицинских специальностей, которые не обновили данные в ТЦК, могут быть оштрафованы, но смогут выезжать беспрепятственно за границу.