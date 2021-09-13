Правда, текст изменений в постановление №1236 пока не обнародовали.

Кстати Карантин в Украине: СМИ узнали о возможных ограничениях и "бонусах" для вакцинированных

О каких ограничениях говорили ранее

Министерство здравоохранения предлагало не распространять ограничения желтой и красной зон на те заведения хозяйствования, в которых у коллектива и посетителей есть COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних нескольких месяцев коронавирусе.

Министр Виктор Ляшко предполагал, что для желтой зоны посетителям и персоналу достаточно будет иметь одну дозу прививки, для "красной" – 2.

Обратите внимание! Перед тем СМИ писали, что Минздрав согласует новые правила карантина 13 сентября. В частности, писали об отмене некоторых ограничений для вакцинированных.

Возвращение желтой зоны карантина: что известно

В сентябре в правительстве начали говорить о возвращении желтой зоны, поскольку эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась.

По состоянию на 12 сентября, в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика уровня госпитализаций превысила предельный показатель нормы зеленой зоны.

8 сентября Кабмин анонсировал, что планируют действовать на опережение. Поэтому должны были рассматривать вопрос возврата к желтому уровню карантина.

Ляшко отметил, что Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина. По его словам, это планировали сделать уже с 13 сентября.

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