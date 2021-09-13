Щоправда, тексту змін до постанови №1236 поки не оприлюднили.
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Про які обмеження говорили раніше
Міністерство охорони здоров'я пропонувало не поширювати обмеження жовтої та червоної зон на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесений протягом останніх кількох місяців коронавірус.
Міністр Віктор Ляшко припускав, що для жовтої зони відвідувачам і персоналу достатньо буде мати одну дозу щеплення, для "червоної" – 2.
Повернення жовтої зони карантину: що відомо
- У вересні в уряді почали говорити про повернення жовтої зони, оскільки епідемічна ситуація в Україні погіршилась.
- Станом на 12 вересня, у Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій перевищила граничний показник норми зеленої зони.
- 8 вересня Кабмін анонсував, що планують діяти на випередження. Тому мали розглядати питання повернення до жовтого рівня карантину.
- Ляшко зазначив, що МО Зподало подання Кабміну щодо переведення України в жовту зону карантину. За його словами, це планували зробити вже з 13 вересня.
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