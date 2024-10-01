Кабмин поддержал кадровые изменения в Минобороны: уволили лишь часть заместителей Умерова

Кабинет министров Украины согласовал увольнение двух заместителей министра обороны Рустема Умерова. Речь идет о Станиславе Гайдере и Людмиле Дараган.

Соответствующее решение Кабмин принял 1 октября. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Станислав Гайдер был заместителем министра обороны Украины, а Людмила Дараган занимала должность государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Гайдер теперь перейдет на должность руководителя Офиса министра. Известно также, что исполнение обязанностей государственного секретаря Миниобороны временно возложили на Никиту Никитенко.

Стоит отметить, что двух других заместителей, представление на увольнение которых сделал Рустем Умеров, на этом заседании не уволили. Ранее глава министерства также объявил об увольнении Александра Сергея и Юрия Джигира, который отвечал за экономическую составляющую Минобороны.

Во время заседания 1 октября Кабмин также назначил Эдема Адаманова заместителем министра здравоохранения, Александра Семенца – заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Сергея Билецкого – государственным секретарем министерства развития общин и территорий.

К слову, ранее СМИ также сообщали, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.