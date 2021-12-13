Соответствующую информацию сообщили в СМИ 13 декабря. Накануне Владимир Зеленский просил уволить Гогилашвили.

К теме "Тебя что припудрило": появилось еще одно видео с хамским поведением Гогилашвили

Заместителя Монастырского уволили

Кабинет министров уволил заместителя главы МВД Александра Гогилашвили,
– говорится в сообщении.

Скандал с заместителем министра возник тогда, когда в сети обнародовали видео с Александром Гогилашвили. На нем чиновник на блокпосте в Краматорске возмутился в отношениии полицейских из-за того, что его не узнали.

Дальше он употреблял нецензурную лексику и угрожал полицейским, что "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятно не будет…".

Кстати, 12 декабря в сети обнародовали еще одно видео, на котором заместитель министра в Киеве также ссорился с полицейскими. Полицейские хотели проверить у Гогилашвили документы, что вызвало у него неадекватную реакцию. Он агрессивно вел себя и кричал на правоохранителей, которые объясняли, что выполняют свою работу.

Смотрите видео инцидента с Гогилашвили в Киеве / Видео "УП"

Реакция на разборки, которые устроил Александр Гогилашвили

"Разборки" на блокпосте: заместителя Монастырского Гогилашвили отстранят – смотрите видео