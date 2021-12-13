Відповідну інформацію повідомили у ЗМІ 13 грудня. Напередодні Володимир Зеленський просив звільнити Гогілашвілі.

До теми "Тебе що припудрило": з'явилося ще одне відео з хамською поведінкою Гогілашвілі

Заступника Монастирського звільнили

Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі,
– мовиться у повідомленні.

Далі він вживав нецензурну лексику та погрожував поліцейським, що "тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

До речі, 12 грудня у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому заступник міністра у Києві також сварився з поліцейськими. Поліцейські хотіли перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало у нього неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.

Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі в Києві / Відео "УП"

Реакція на розборки, які влаштував Олександр Гогілашвілі

"Розборки" на блокпості: заступника Монастирського Гогілашвілі відсторонять – дивіться відео